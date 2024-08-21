Bodrum'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda tutuklu sayısı 7'ye yükseldi (2)
TUTUKLUSAYISI 7'YE YÜKSELDİBodrum'da evin salonunda otururken tabancayla vurulan Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili bugün adliyeye sevk edilen D.
TUTUKLUSAYISI 7’YE YÜKSELDİ
Bodrum’da evin salonunda otururken tabancayla vurulan Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili bugün adliyeye sevk edilen D.S., A.K. ve M.A. tutuklandı. Dün tutuklanan E.Ş.,H.T., E.Y. ve H.D. ile birlikte olayla ilgili tutuklu sayısı 7’ye yükseldi.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
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