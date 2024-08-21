Bodrum'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda tutuklu sayısı 7'ye yükseldi (2)

TUTUKLUSAYISI 7’YE YÜKSELDİ

Bodrum’da evin salonunda otururken tabancayla vurulan Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili bugün adliyeye sevk edilen D.S., A.K. ve M.A. tutuklandı. Dün tutuklanan E.Ş.,H.T., E.Y. ve H.D. ile birlikte olayla ilgili tutuklu sayısı 7’ye yükseldi.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),