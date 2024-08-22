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        Muğla'da orman yangını

        MUĞLA'nınYatağan ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:09 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:15
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        Muğla'da orman yangını
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        MUĞLA'nınYatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Yatağan'ın Turgut Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda arazöz ve hava aracı sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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