Bodrum FK'da biletler satışta

Süper Lig'deki ilk yılını geçiren Bodrum Futbol Kulübü'nün taraftarıyla buluşacağı Konyaspor maçının bilet fiyatları açıklandı. Ligde Gaziantep FK'yla evinde oynadığı açılış maçında geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun olan yeşil-beyazlı kulüp, Bodrum İlçe Stadı'nda cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak Konyaspor karşılaşmasının bilet fiyatlarını 1'inci kategori 2 bin, 2'nci kategori 1000, 3'üncü kategori ve 4'üncü kategori 500, misafir tribün 650 TL olarak belirledi.

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