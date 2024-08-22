Muğla'da orman yangını (2)

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan 1 saatlik müdahalesiyle saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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