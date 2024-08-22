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        Bodrum'da 61 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:05 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:10
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        Bodrum'da 61 kaçak göçmen yakalandı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Ağustos saat 00.45’te Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 18’i çocuk, 40 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 06.35’te Sahil Güvenlik Uçağı tarafından tespit edilen 1’i çocuk, 21 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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