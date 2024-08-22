Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum'da piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evlerine bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 2,5 kilo skunk, 685 gram kokain, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme, 90 bin lira ve 375 euro ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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