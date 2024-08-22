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        Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 2,5 kilo skunk ve 658 gram kokain ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:15
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        Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 2,5 kilo skunk ve 658 gram kokain ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum'da piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evlerine bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 2,5 kilo skunk, 685 gram kokain, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme, 90 bin lira ve 375 euro ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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