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        Bodrum'da esnaf, taklit ürün denetimine karşı yolu kapattı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde taklit ürün denetimine karşı çarşı esnafı, yol kapattı; oturma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 16:04 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:10
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        Bodrum'da esnaf, taklit ürün denetimine karşı yolu kapattı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde taklit ürün denetimine karşı çarşı esnafı, yol kapattı; oturma eylemi yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin araya girmesiyle esnaf eylemi sona erdirdi, yol tekrar trafiğe açıldı.

        Bodrum kent merkezinde faaliyet gösteren bazı firmalara taklit ürünlerle ilgili polis ekipleri tarafından denetim yapılmak istendi. Denetimlere tepki gösteren çok sayıda esnaf, kepenk kapatıp, Bodrum Belediye Meydanı'nda toplandı. Neyzen Tevfik Caddesi'ni saksılarla kapatan esnaf, burada oturma eylemi başlattı. Polis ekipleri, esnafı eylemi sonlandırması için ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarının sonuçsuz kalınca bölgeye Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli geldi. Darendeli, kısa bir süre konuştuktan sonra esnaf eylemden vazgeçerek yolu tekrar trafiğe açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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