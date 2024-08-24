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        Polis memurundan kaldırımda kasksız bisiklet süren Aslan'a gülümseten uyarı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde görevli polis memuru Gökhan Genç, kaldırımda ve kasksız bisiklet kullanan 5 yaşlarındaki 'Aslan' isimli çocuğa 1 hafta çizgi film izlememe ve yatağını toplama cezası verdiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 12:45 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:50
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        Polis memurundan kaldırımda kasksız bisiklet süren Aslan'a gülümseten uyarı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde görevli polis memuru Gökhan Genç, kaldırımda ve kasksız bisiklet kullanan 5 yaşlarındaki 'Aslan' isimli çocuğa 1 hafta çizgi film izlememe ve yatağını toplama cezası verdiğini söyledi. Aslan’ın tebessümle karşılık verdiği Genç, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Gökhan Genç, bir çocuğun kaldırımda kasksız bisiklet sürdüğünü gördü. Polis memuru Genç, isminin Aslan olduğunu öğrendiği çocuğu kask takması ve kaldırımda bisiklet kullanmaması gerektiğini belirtip, "Kaldırımda bisiklet sürdüğün için bir hafta çizgi film yok. Kaskı takmadığın için de bir hafta yatağını toplayacaksın. Bir hafta boyunca kontrol edeceğim. Bunları yapmazsan motorunu bağlarım" dedi. Genç, cezayı not kağıdına yazıp Aslan’a uzattı. Aslan ise tebessümle karşılık verdi. Genç, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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