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        Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist aranıyor

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir hafta önce tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus turist Natalya Somova (48) için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:48 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:50
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        Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist aranıyor
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir hafta önce tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus turist Natalya Somova (48) için arama çalışması başlatıldı.

        Rusya'nın başkenti Moskova’dan Marmaris'e tatil için gelen Rusya vatandaşı Natalya Somova, 17 Ağustos sabah saatlerinde Karia Yolu parkuru için tek başına çıktığı yürüyüşten dönmedi. Yakınları 19 Ağustos'ta Rusya'ya dönüş bileti bulunan Somova'ya ulaşamayınca, durumu Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine bildirdi. Ekipler, Somova'nın bulunması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Somova'nın Karia Yolu parkuruna giriş yaptığını tespit etti. Marmaris Asayiş Büro ekipleri ve AFAD merkezi ile koordineli olarak Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma (MABKE), Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-AME-DER), Datça ve Marmaris Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG/AMESAR), komando ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri ile jandarma iz takip köpekleri, 8 dron, 1 termal dron ve İHA ile arama çalışması başlatıldı.

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