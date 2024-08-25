Muğla derbisinde gülen Fethiyespor

Muğla’nın TFF 2'nci Lig'deki temsilcisi Fethiyespor ve 3'üncü Lig'e dönen ekibi Muğlaspor'u Fethiye İlçe Stadı'nda karşı karşıya getiren hazırlık maçında gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi lacivert-beyazlılar oldu. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor sezonun ilk maçında haftaya 1 Eylül Pazar günü sahasında Kastamonuspor'u konuk edecek. 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Muğlaspor ise ilk maçına 8 Eylül'de Amasyaspor deplasmanında çıkacak.

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