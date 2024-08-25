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        Muğla derbisinde gülen Fethiyespor

        Muğla'nın TFF 2'nci Lig'deki temsilcisi Fethiyespor ve 3'üncü Lig'e dönen ekibi Muğlaspor'u Fethiye İlçe Stadı'nda karşı karşıya getiren hazırlık maçında gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi lacivert-beyazlılar oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:10
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        Muğla derbisinde gülen Fethiyespor
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        Muğla’nın TFF 2'nci Lig'deki temsilcisi Fethiyespor ve 3'üncü Lig'e dönen ekibi Muğlaspor'u Fethiye İlçe Stadı'nda karşı karşıya getiren hazırlık maçında gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi lacivert-beyazlılar oldu. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor sezonun ilk maçında haftaya 1 Eylül Pazar günü sahasında Kastamonuspor'u konuk edecek. 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Muğlaspor ise ilk maçına 8 Eylül'de Amasyaspor deplasmanında çıkacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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