Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da Sahil Güvenlik kaçak göçmenlerin peşine düştü; o anlar kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, lastik bottaki 30 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından takip edildiklerini fark edince kaçmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 17:22 Güncelleme: 25.08.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da Sahil Güvenlik kaçak göçmenlerin peşine düştü; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, lastik bottaki 30 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından takip edildiklerini fark edince kaçmaya başladı. Sahile yakın bir bölgede bottan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, sahildeki turistler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğunu fark edip, takibe aldı. Ekipleri fark eden göçmenler kaçmaya başladı. Kaçak göçmenler Sahil Güvenlik'in peşlerine düşmesi üzerine Bağla Koyu bölgesinde sahile yakın bir noktada bottan indi. Ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan 30 göçmeni yakaladı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, sahildeki turistler şaşkınlık yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor

        Benzer Haberler

        Datça'da amatör balıkçılar zıpkınla 30 kilogramlık kılıç balığı vurdu
        Datça'da amatör balıkçılar zıpkınla 30 kilogramlık kılıç balığı vurdu
        Bodrum FK'dan tarihi galibiyet
        Bodrum FK'dan tarihi galibiyet
        Muğla derbisinde gülen Fethiyespor
        Muğla derbisinde gülen Fethiyespor
        Fethiye'de kafede çıkan yangında iş yeri sahibi yaralandı
        Fethiye'de kafede çıkan yangında iş yeri sahibi yaralandı
        Bodrum FK-Konyaspor maçının ardından
        Bodrum FK-Konyaspor maçının ardından
        Bodrum FK-Konyaspor maçının ardından
        Bodrum FK-Konyaspor maçının ardından