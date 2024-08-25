Bodrum'da Sahil Güvenlik kaçak göçmenlerin peşine düştü; o anlar kamerada

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, lastik bottaki 30 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından takip edildiklerini fark edince kaçmaya başladı. Sahile yakın bir bölgede bottan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, sahildeki turistler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğunu fark edip, takibe aldı. Ekipleri fark eden göçmenler kaçmaya başladı. Kaçak göçmenler Sahil Güvenlik'in peşlerine düşmesi üzerine Bağla Koyu bölgesinde sahile yakın bir noktada bottan indi. Ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan 30 göçmeni yakaladı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, sahildeki turistler şaşkınlık yaşadı.