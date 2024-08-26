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        Bodrum'da 21 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 21 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 13:45 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:50
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        Bodrum'da 21 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 21 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunan adalarına geçmeye çalışan 5'i çocuk 21 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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