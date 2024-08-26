Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, sokakta eşini bıçaklayarak öldürdü (2)
ORMANDAYAKALANDIMuğla'nın Menteşe ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı, bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Muhittin Kıvrık, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla ormanda yakalanarak gözaltına alındı.
ORMANDAYAKALANDI
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı, bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Muhittin Kıvrık, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla ormanda yakalanarak gözaltına alındı. Kıvrık'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Cavit AKGÜN / MUĞLA,
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