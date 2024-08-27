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        Katiliyle kaçarak evlenmiş

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı (40), sokak ortasında karnından bıçaklayarak öldürdükten sonra ormanda yakalanan Muhittin Kıvrık (43), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:42 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:45
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        Katiliyle kaçarak evlenmiş
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı (40), sokak ortasında karnından bıçaklayarak öldürdükten sonra ormanda yakalanan Muhittin Kıvrık (43), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öldürülen Senem Kıvrık'ın ailesinin karşı çıkmasına rağmen Senem'in lisede aşık olduğu Muhittin Kıvrık ile kaçarak evlendiği öğrenildi.

        Olay, dün saat 08.00 sıralarında Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Bir kadının sokakta çığlık sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin başına sopayla vurulup, karnından bıçaklandığını belirlediği Senem Kıvrık, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Senem Kıvrık, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan şüphelinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Senem Kıvrık'ın eşi Muhittin Kıvrık olduğunu tespit etti. Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği görevlileri, İkizce mevkisindeki ormanda, dronla yaptığı aramada Kıvrık'ın yerini tespit edip, yakaladı.

        Gözaltına alınan Kıvrık, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan, öldürülen Senem Kıvrık'ın ailesinin karşı çıkmasına rağmen lise yıllarında aşık olduğu Muhittin Kıvrık ile kaçarak evlendiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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