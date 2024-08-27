Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK deplasmanda puanla tanışmak istiyor

        SÜPER Lig'deki ilk sezonunda ilk galibiyetini evinde Konyaspor'u 3-1 yenerek alan Bodrum Futbol Kulübü, bu hafta deplasmanda da puanla tanışmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 27.08.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK deplasmanda puanla tanışmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜPER Lig'deki ilk sezonunda ilk galibiyetini evinde Konyaspor'u 3-1 yenerek alan Bodrum Futbol Kulübü, bu hafta deplasmanda da puanla tanışmayı hedefliyor. Cumartesi günü Göztepe deplasmanına çıkacak yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu rakipten puan veya puanlar almak istediklerini söyledi. Ligde ilk iki maçını kaybettikten sonra 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran Bodrum FK'da kendisi de Süper Lig'de ilk kez galip gelmeyi başaran İsmet Taşdemir, "Galibiyet her zaman her ligde çok önemli ve çok değerli. Biz de bunu ilk defa yaşadık. Bence gecikmeli yaşadık ama gecikmeli de olsa ilkler her zaman önemlidir" dedi.

        "Oyuncu arkadaşlarım ilk iki hafta ara ara çok doğru oynadılar ama sonunu getiremedik" diyen Taşdemir, "Sadece 3 tane maçı baz aldığınızda belki de Eyüp maçının ikinci yarısını kötü olarak değerlendirebiliriz ama geri kalan bütün dakikalarda hep iyi oynadık. Konya maçında defansif anlamda doğruları birazcık daha iyi yaptık ve dolayısıyla skora ulaştık, skoru da korumasını bildik. Yeni yeni alışıyoruz, oyuncularımızın çok büyük bir bölümü bu ligde ilk defa oynuyorlar. Ben bu ligde ilk defa teknik adamlık yapıyorum. Daha önce yardımcı hocalık yaptığım bir 5 sene ama dolayısıyla bunların bu geçişler çok kolay olmayacaktır. Ama buraya hep zorlukları başararak, zorlu engelleri aşarak geldik bunu da inşallah başarırız" diye konuştu.

        ‘ZOR BİR MAÇ OLACAK’

        Göztepe maçının zor olacağını söyleyen İsmet Taşdemir, "Lige iyi başlayan, oyun olarak da iyi devam eden, şu ana kadar yenilmeyen, oyunsal anlamda doğru işler yapan bir takımla oynayacağız. Evet birbirimizi tanıyoruz ama onlarda da bir değişiklik var, 5-6 oyuncu değişti. Oyun anlayışları bizimle aynı. Çetin bir maç olacak. Birbirini tanıyan iki takımın mücadelesi kolay olmayacaktır. Biz bunu ilk Eyüp maçında yaşadık. Biz iyi tanıdıkları için, iyi çözdüler ve sonuca kendi hatamızdan dolayı daha kolay gittiler. Bu rakibimiz de bizi tanıyor. Biz de onları tanıyoruz. Çetin zevkli, çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Zorlu bir rakip, geçen sene zaten güçlülerdi bence daha da güçlenerek yollarına devam ediyorlar. Biz de güçlendik. Biz de kendimizi göre iyi oynuyoruz. Dolayısıyla iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ama zorlu bir rakibe zorlu bir deplasmana gidiyoruz" şeklinde konuştu.

        PUŞCAŞ'A ÖVGÜ

        Bodrum FK'da ilk golünü Konyaspor'a atan takımın yeni forveti Puşcaş'ı da değerlendiren teknik direktör İsmet Taşdemir, "Puşcaş gerçekten çok kaliteli çok iyi bir oyuncu. Bizim takımımızla da örtüşecek. Bütün santrforlar gol kaçırır, bence pozisyona girmesi önemli. Bence onlardan daha önemli bize faydaları farklı farklı yerlerde var. Dolayısıyla bizim için şu anda gördüğümüz kadarıyla antrenmanlarda da maçlarda da bizim takım için uygun bir oyuncu. Özellikle yönetimimizi ve izleme ekibimizi gerçekten tebrik ederim. Şu ana kadar gördüğüm bizim için doğru bir transfer olmuş" ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - İsmet Taşdemir’in açıklamaları

        - İdmandan genel ve detay görüntü

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        102 yaşına bastı! Çılgın doğum günü kutlaması
        102 yaşına bastı! Çılgın doğum günü kutlaması
        Teoman'a sert tepki
        Teoman'a sert tepki
        Rus istihbaratından 'Durov' açıklaması
        Rus istihbaratından 'Durov' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Katiliyle kaçarak evlenmiş
        Katiliyle kaçarak evlenmiş
        Bodrum FK'nin hedefi tarihinde ilk kez mücadele verdiği Süper Lig'de kalıcı...
        Bodrum FK'nin hedefi tarihinde ilk kez mücadele verdiği Süper Lig'de kalıcı...
        Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali başladı
        Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali başladı
        Fethiye açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Seydikemer'de otomobil kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Seydikemer'de otomobil kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü