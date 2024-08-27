Katiliyle kaçarak evlenmiş (2)

Muğla'nın Menteşe ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Muhittin Kıvrık tarafından sokak ortasında karnından bıçaklanarak öldürülen, kırtasiyede kasiyerlik yapan Senem Kıvrık'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Cenazeye Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Senem Kıvrık'ın babası Sungun Şen, annesi Fatma Kocaoğlan, kız kardeşi Didem Şen ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından kadınların omzunda taşınan Senem Kıvrık'ın cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Muhittin Kıvrık ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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