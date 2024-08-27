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        Katiliyle kaçarak evlenmiş (2)

        TABUTUNUKADINLAR TAŞIDIMuğla'nın Menteşe ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Muhittin Kıvrık tarafından sokak ortasında karnından bıçaklanarak öldürülen, kırtasiyede kasiyerlik yapan Senem Kıvrık'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Kurşunlu Camisi'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:20
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        Katiliyle kaçarak evlenmiş (2)
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        TABUTUNUKADINLAR TAŞIDI

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Muhittin Kıvrık tarafından sokak ortasında karnından bıçaklanarak öldürülen, kırtasiyede kasiyerlik yapan Senem Kıvrık'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Cenazeye Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Senem Kıvrık'ın babası Sungun Şen, annesi Fatma Kocaoğlan, kız kardeşi Didem Şen ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından kadınların omzunda taşınan Senem Kıvrık'ın cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Muhittin Kıvrık ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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