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        Bodrum'da hatalı sollama yapan otomobil, minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hatalı sollama yaparak karşıdan gelen minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Yasin Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 19:24 Güncelleme: 27.08.2024 - 19:30
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        Bodrum'da hatalı sollama yapan otomobil, minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hatalı sollama yaparak karşıdan gelen minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Yasin Ö. (42) ağır yaralanırken, yanındaki Ersan Akbay (50) hayatını kaybetti.

        ​Kaza, saat 16.00 sıralarında Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. Gölköy'den Torba yönüne giden Yasin Ö., kullandığı 09 AET 390 plakalı otomobille hatalı sollama yaparak; karşıdan gelen Kadir Ç. yönetimindeki 48 S 1210 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Otomobil sürücüsü Yasir Ö., ağır yaralanırken, yanındaki Ersan Akbay ise hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Kadir Ç. ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.  Yaralanan otomobil sürücüsü Yasin Ö. sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesini ardından bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yasin Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından yaşamını yitiren Ersan Akbay'ın cansız bedeni ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Jandarma minibüs sürücüsü Kadir Ç.'yi ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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