Fethiyespor'a milli davet

TFF2'nci Lig'deki Muğla temsilcisi Fethiyespor'un yeni transferlerinden Kayrahan Yılmaz, U19 Milli Takım'a seçildi. U19 Milli Takım'ın 6-8 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda Kayrahan da yer aldı. 18 yaşındaki 10 numara Kayrahan, İsviçre'nin Concordia takımından kadroya dahil edilmişti.

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