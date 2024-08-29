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        Bodrum'da ana su isale hattı patladı; sürücüler güçlükle ilerledi

         MUĞLA'nınBodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolda çukur oluştu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bölgede su kesintilerinin yaşanabileceği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 00:34 Güncelleme: 29.08.2024 - 00:40
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        Bodrum'da ana su isale hattı patladı; sürücüler güçlükle ilerledi
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         MUĞLA’nınBodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolda çukur oluştu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bölgede su kesintilerinin yaşanabileceği belirtildi.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Ali Kelle Ormanı mevkisinde meydana geldi. Bölgede ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle tonlarca su boşa akarken, yolda çukur oluştu. Patlamayla birlikte akan sular önce dereye oradan da denize ulaştı. Araç sürücüleri çukur oluşan yolda ilerlemekte güçlük çekeken, otomobil de içinde kaldı.

        Öte yandan bölgede su kesintilerinin de yaşanabileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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