Bodrum'da ana su isale hattı patladı; sürücüler güçlükle ilerledi

Olay, saat 18.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Ali Kelle Ormanı mevkisinde meydana geldi. Bölgede ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle tonlarca su boşa akarken, yolda çukur oluştu. Patlamayla birlikte akan sular önce dereye oradan da denize ulaştı. Araç sürücüleri çukur oluşan yolda ilerlemekte güçlük çekeken, otomobil de içinde kaldı.

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