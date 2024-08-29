Bodrum FK, Göztepe'ye karşı üstün

SÜPER Lig’in 3’üncü haftasında sahasında Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek, lig tarihindeki ilk galibiyetini elde eden Bodrum Futbol Kulübü, cumartesi oynayacağı Göztepe maçına odaklandı. Ev sahibinin cezası nedeniyle seyircisinden yoksun olacağı Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak bu karşılaşmada da galibiyet hedefleyen yeşil-beyazlılar, rakibine karşı oynadığı müsabakalarda hiç yenilgi almadı. 1'inci Lig'de son 2 sezonda Göztepe ile 5 kez karşı karşıya gelen Bodrum FK bu maçların 3'ünü kazanıp 2'sinde sahadan beraberlikle ayrıldı. İki takım ilk olarak 2022-2023 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda kozlarını paylaştı. Bodrum FK, rakibini deplasmanda 1-0 yenmeyi bildi. Bodrum'da oynanan rövanş müsabakası ise 1-1'lik sonuçla sona erdi.

Aynı sezon iki ekip bu kez 1'inci Lig Play-Off çeyrek finalinde rakip oldu. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım Göztepe'yi 3-1 yenerek İzmir ekibinin Süper Lig hayallerine veda etmesine neden oldu. Geçen sezon da oynanan karşılaşmalarda Bodrum FK rakibine galibiyet sevinci yaşatmadı. Yeşil-beyazlılar sahasında Göztepe'yi 3-0 yenerken, son haftada Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç 1-1 berabere tamamlandı. Göztepe geçen sezonu 2'nci sırada bitirip direkt Süper Lig vizesi aldı. Play-Off oynayan Bodrum Futbol Kulübü ise çeyrek finalde Boluspor, yarı finalde Çorum FK'yı eledi. Finalde de Sakaryaspor'u yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

EGE VE OBEKPA HAZIR Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK'da takımın genç yıldızlarından Ege Bilsel ve Gabriel Obekpa motive olduklarını, sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Ligde kalıcı olmak istediklerini söyleyen Ege Bilsel, "Takımıma katkı vermeye başladım, bunun için çok mutluyum. İlk galibiyetimizi aldık. Takıma elimden geleni yapmaya çalışıyorum, inşallah daha çok galibiyet alalım. Öncelikle çok heyecanlıyım, kariyerimin henüz ikinci senesini geçiriyorum. Ben çok çalışıyorum, gerçekten çok büyük hayallerim, hedeflerim var. Bu hayallerimi, hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Burada altyapıda oynadım. O zaman 2'nci Lig'deki takımımızın buraya kadar geleceğini, benim de kulübüme katkı vereceğimi hiç düşünemiyordum. Hayal gibi geliyor ama bu beni daha çok motive ediyor" dedi.

OBEKPA: ‘SÜRE ALDIĞIM SÜRECE ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM’ Takımın Nijeryalı genç yeteneği Gabriel Obekpa ise, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarla buluşmak da gerçekten çok olağanüstü bir durumdu. Konyaspor maçı öncesi, maçın devamında bizi inanılmaz derecede motive ettiler, tezahüratlarda bulundular, bu da beni daha çok iştahlandırdı. Onlar için yüzde yüzümü vermek için açıkçası sabırsızlanıyorum. Zorlu bir maç sonunda kazandık. Bu önümüzdeki maç için de aynı şekilde motiveyim. Fiziksel olarak da kendimi hazır hissediyorum süre aldığım sürece elimden geleni yapacağım" diye konuştu.