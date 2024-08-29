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        Fethiyespor'a Trabzonspor'dan kaleci

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Fethiyespor, transferde Trabzonspor'dan ayrılan 23 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'la sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:26
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        Fethiyespor'a Trabzonspor'dan kaleci
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Fethiyespor, transferde Trabzonspor'dan ayrılan 23 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'la sözleşme imzaladı. Transfer açıklamasını henüz yapmayan Muğla ekibi Arda'yla 2 yıllık sözleşme imzalayıp lisansını çıkardı.

        Trabzonspor'da profesyonel olarak Süper Lig'de 3 maçta kaleyi koruyan Arda, geçen sezonun ilk yarısında Adanaspor, ikinci yarısında ise 1461 Trabzon'da kiralık olarak forma giymişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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