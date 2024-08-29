Marmaris'te doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist, gece gündüz aranıyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 17 Ağustos'ta tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus vatandaşı Natalya Somova (48) gece-gündüz her yerde aranıyor.

Rusya'nın başkenti Moskova’dan 11 Ağustos'ta Marmaris’e tatil için gelen Rus vatandaşı Natalya Somova, 17 Ağustos sabah saatlerinde Karia yolu parkuru için tek başına çıktığı yürüyüşten dönmedi. Yakınları, 19 Ağustos'ta Rusya'ya dönüş bileti bulunan Somova'ya ulaşamayınca, durumu Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine bildirdi. Ekipler, Somova'nın Karia yolu parkuruna giriş yaptığını tespit etince gece saatlerinde arama faaliyetine başladı.