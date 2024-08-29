Bodrum'da bir gün arayla ana su isale hattında 2'nci patlama

Öte yandan, dün de saat 18.00 sıralarında Ortakent Mahallesi’nde de ana su isale hattı patlamıştı.

Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi’nde bugün saat 10.30 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla tonlarca su boşa akarken, yolda dev çukur oluştu, kaldırım yarıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bölgedeki su vidanjör yardımıyla tahliye edilirken, bölgede onarım çalışması başlatıldı. İsale hattındaki patlama nedeniyle yol araç trafiğine kapandı.

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