Tavuklarına saldırdığını ileri sürdüğü köpeği tüfekle yaraladı

Olay, sabah saatlerinde Yalıçiftlik Mahallesi Pamukluören Sokak’ta meydana geldi. Yalıçiftlik Mahallesinde yaşayan H.H.C. tavuklarına saldırdığını iddia ettiği köpeğe tüfekle ateş etti. Yaralanan köpek, kanlar içinde kaldı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu Bodrum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, köpeği tedaviye aldı. Köpeğin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma köpeği yaralayan H.H.C.'yi suç aleti tüfekle yakaladı. Gözaltına alınan H.H.C., adliyeye sevk edildi. H.H.C.'nin adliyeye getirilişi sırasında hayvanseverler tepki gösterdi.

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