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        Muğlaspor Oğuzhan Erdoğan'la imzaladı

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Muğlaspor, geçtiğimiz sezon Kuşadasıspor forması giyen 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Oğuzhan Erdoğan'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:16 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:20
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        Muğlaspor Oğuzhan Erdoğan'la imzaladı
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Muğlaspor, geçtiğimiz sezon Kuşadasıspor forması giyen 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Oğuzhan Erdoğan'ı renklerine bağladı. Futbola Ankaraspor altyapısında başlayan Oğuzhan, başkent ekibiyle profesyonel oldu. Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca Kırklarelispor, Sancaktepe FK, 1461 Trabzon FK, Manisa FK, Keçiörengücü, İskenderunspor, Düzcespor, Çankaya FK ve Kuşadasıspor formalarını terletti. Kariyerinde 200 profesyonel maça çıkan deneyimli orta saha 42 gol kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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