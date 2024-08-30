Muğlaspor Oğuzhan Erdoğan'la imzaladı

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Muğlaspor, geçtiğimiz sezon Kuşadasıspor forması giyen 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Oğuzhan Erdoğan'ı renklerine bağladı. Futbola Ankaraspor altyapısında başlayan Oğuzhan, başkent ekibiyle profesyonel oldu. Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca Kırklarelispor, Sancaktepe FK, 1461 Trabzon FK, Manisa FK, Keçiörengücü, İskenderunspor, Düzcespor, Çankaya FK ve Kuşadasıspor formalarını terletti. Kariyerinde 200 profesyonel maça çıkan deneyimli orta saha 42 gol kaydetti.

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