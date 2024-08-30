Fethiyespor'da kombine bilet satışı başladı
TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta müsabakasında evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek Fethiyespor'da kombine biletler satışa sunuldu.
TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta müsabakasında evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek Fethiyespor'da kombine biletler satışa sunuldu. Buna göre VIP tribünü 10 bin TL olarak belirlenirken, maraton tribünün ise 5 bin TL'den satışa çıktığı belirtildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Büyük Fethiyespor taraftarı özlem bitiyor. Kombine kart satışlarımız başlamıştır. Kombineni al kalbine sahip çık. Bilet satışı kale arkası tribünler için yapılacaktır."
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