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        Fethiyespor'da kombine bilet satışı başladı

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta müsabakasında evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek Fethiyespor'da kombine biletler satışa sunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:17 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:17
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        Fethiyespor'da kombine bilet satışı başladı
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta müsabakasında evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek Fethiyespor'da kombine biletler satışa sunuldu. Buna göre VIP tribünü 10 bin TL olarak belirlenirken, maraton tribünün ise 5 bin TL'den satışa çıktığı belirtildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Büyük Fethiyespor taraftarı özlem bitiyor. Kombine kart satışlarımız başlamıştır. Kombineni al kalbine sahip çık. Bilet satışı kale arkası tribünler için yapılacaktır."

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