Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiyespor'un konuğu Kastamonuspor

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor 2024-2025 sezonun ilk haftasında yarın evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:20 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiyespor'un konuğu Kastamonuspor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor 2024-2025 sezonun ilk haftasında yarın evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Burak Demirkıran görev yapacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, "Kapalı tribünümüz için yıkım kararı alındı. Taraftarımızın desteğini olabildiğince hissedeceğiz. Takımımız tam kadro hazır, sadece 1 futbolcumuzun durumu belirsiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        "Dünya'nın çekirdeğinde dev bir donut var"
        "Dünya'nın çekirdeğinde dev bir donut var"
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Brezilya'da Twitter'a erişim yasaklandı
        Brezilya'da Twitter'a erişim yasaklandı
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Kuvvetli sağanak yağmur geliyor!
        Kuvvetli sağanak yağmur geliyor!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Japonya'da 40 bin kişi yalnız başına öldü
        Japonya'da 40 bin kişi yalnız başına öldü
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
        8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Balık eylülde yenir
        Balık eylülde yenir
        Sarımsaktan tutkal yapılabildiğini biliyor muydunuz?
        Sarımsaktan tutkal yapılabildiğini biliyor muydunuz?
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

        Benzer Haberler

        Marmaris açıklarındaki gezi teknesinde rahatsızlanan çocuğa tıbbi tahliye
        Marmaris açıklarındaki gezi teknesinde rahatsızlanan çocuğa tıbbi tahliye
        Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi
        Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Bodrum'da mega yat motor yata çarptı
        Bodrum'da mega yat motor yata çarptı
        Bodrum'da mega yat ile motoryat çarpıştı; o anlar kamerada
        Bodrum'da mega yat ile motoryat çarpıştı; o anlar kamerada
        Lüks yolcu gemisi "Vista" 1161 turist ile Marmaris Limanı'na yanaştı
        Lüks yolcu gemisi "Vista" 1161 turist ile Marmaris Limanı'na yanaştı