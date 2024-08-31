Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da mega yatın çarptığı motoryatın kaptanı: Karaya değil de bize vurmayı tercih etti

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ICE isimli mega yatın çarptığı A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 31.08.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da mega yatın çarptığı motoryatın kaptanı: Karaya değil de bize vurmayı tercih etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ICE isimli mega yatın çarptığı A.MEY isimli lüks motoryatın kaptanı Cemal Demir, kazayı 'çok büyük talihsizlik' olarak niteleyip, "Birdenbire büyük teknenin geldiğini gördüm. Koya girdi ve iskele manevra yaparak yavaş yavaş döndü. Yavaş yavaş bize doğru geliyordu. Bu bir dümen kilitlenmesi değildi. Bize çarptıktan sonra iskele manevrayla diğer teknelere vurmadan çıkabildi. Genel anlamda teknik hata olabilir fakat verebileceği 2 karar vardı karaya değil de bize vurmayı tercih etti" dedi.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında meydan geldi. 90 metre uzunluğundaki ICE isimli mega yat, A.MEY isimli lüks motoryata çarptı. Kazada yaralanan olmazken, motoryatta büyük çapta hasar meydana geldi. Öte yandan, çarpışma anı ise başka bir teknedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, A.MEY isimli motoryattaki 5 mürettebat ile 7 yerli turisti tahliye ederek botlara aldı.

        Öte yandan, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 150 milyon dolar değerindeki ICE isimli mega yat, 2015 yılında Ekvator Ginesi Başkan Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue'ye satılmıştı. Kaza anında Mangue'nin yatta olup olmadığı bilinmiyor.

        'BU BİR DÜMEN KİLİTLENMESİ DEĞİLDİ'

        A.MEY'in kaptanı Cemal Demir, 28 yıldır kaptanlık yaptığını belirtip, yaşanan kazayı anlattı. Kazayı 'çok büyük talihsizlik' olarak niteleyen Demir, "Bulunduğumuz yer Yalıkavak'taki Hacımehlem Koyu'dur. Çoğu tekne genelde buraya demir atar. Karaya 45 metre yaklaştık orası 15 metre civarında demir sahasıdır. Genel anlamda uygun görülen sarı halatları kullanırız, gündüz gözle görülebilsin diye. Geceleri bunları ışıklandırırız, diğer bot ve tekneler yanaştığında herhangi bir problem olmasın görebilsinler diye. Aynı zamanda demir atıldığı zaman geminin baş tarafında 'gündüz alameti' dediğimiz küreler kullanılır. Biz bunu da kullandığımız halde seyir halinde değildik. Birdenbire büyük teknenin geldiğini gördüm. Koya girdi ve iskele manevra yaparak yavaş yavaş döndü. Yavaş yavaş bize doğru geliyordu. O sırada demir atabileceği gibi bir manevra yaptı, bacasızdan duman çıktı ve daha çok atalate kalktı. Karaya gidebilirdi. Bu bir dümen kilitlenmesi değildi. Çünkü dümen kilitlenmesi böyle olmaz. Bize çarptıktan sonra iskele manevrayla diğer teknelere vurmadan çıkabildi. Genel anlamda teknik hata olabilir fakat verebileceği 2 karar vardı karaya değil de bize vurmayı tercih etti. Görmemiş olabilir, başka bir şeyle ilgilenmiş olabilir" dedi.

        'ÇOK HIZLI GELDİĞİ İÇİN BİZİM HİÇBİR ŞEYE VAKTİMİZ KALMADI'

        "Çok farklı boyutta ölümlü kaza da olabilirdi" diyen Kaptan Demir, "Misafirlerim yüzüyor olsaydı kendilerini kaybetmiş olacaktık. Denizde hiçbir şey şaka ve ihmale gelmez. Bu tarz teknelerde resetleme düğmeleri olur, niye kullanmadı bilmiyorum. Kornayla uyarı verse bize çok daha iyi olabilirdi. Belki kaçma fırsatımız olabilirdi. Çok hızlı geldiği için bizim hiçbir şeye vaktimiz kalmadı. Halatları kesmeye indim. İskele halatını yaralayabildim, sancak halatını kesebildim. Bunları yaparken bize çarpıp, geçti. Teknemizde 5 mürettebat ve 7 misafirimiz vardı. Yaralı olmadı çok şükür sadece küçük sıyrıklarla atlattılar" ifadelerini kullandı. 

        Öte yandan A.MEY isimli lüks motoryat, Yalıkavak Marina Çekek Alanı'na çekilerek hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre

        Benzer Haberler

        Muğla'da kaybolan Rus turistin cesedi bulundu
        Muğla'da kaybolan Rus turistin cesedi bulundu
        Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Balıkçılar, oltayla 317 kilogramlık orkinos yakaladı
        Balıkçılar, oltayla 317 kilogramlık orkinos yakaladı
        Marmaris'te doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist, uçurumda ölü bulundu
        Marmaris'te doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist, uçurumda ölü bulundu
        Muğla'da kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
        Muğla'da kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
        Fethiyespor'un konuğu Kastamonuspor
        Fethiyespor'un konuğu Kastamonuspor