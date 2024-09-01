Bodrum'da esnaf kavgası kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde iki esnaf arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 26 Ağustos'ta Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde meydana geldi. Küfürleşme nedeniyle kuaför işletmecisi ile baklavacı arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce kuaför kadın, baklavacının sırtına kahve döktü. Dökülen kahvenin bir kısmı ise dükkandaki küçük bir kız çocuğunun yüzüne geldi. Olayın ardından sesleri duyarak dükkanın önüne gelen kuaförün eşi ve baklavacı arasında arbede yaşandı. Uçan tekme atan kuaförün eşi, yere düştü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi.