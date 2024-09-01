Bodrum FK Seferi'yi renklerine bağladı
SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, 27 yaşındaki Arnavut santrfor Taulant Seferi'yi kadrosuna kattı.
SÜPER Lig’in yeni ekiplerinden Bodrum FK, 27 yaşındaki Arnavut santrfor Taulant Seferi’yi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip, Seferi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Bodrum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, Ukrayna Premier Lig takımlarından Vorskla Poltava'da forma giyen Arnavut santrfor Taulant Seferi’yi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip, Seferi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan Seferi, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Baniyas forması ile çıktığı 25 maçta 11 gol ve 5 asist yaptı. Arnavut oyuncu, toplamda ise 2 bin 99 dakika süre aldı.
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