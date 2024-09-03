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        Bodrum FK'da 6 oyuncu milli takımlarda

        SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda seyircisiz oynanan müsabakada Göztepe'ye 2-0 kaybedip milli araya 3 puanla 14'üncü sırada giren Bodrum Futbol Kulübü'nde 6 oyuncu milli takımlarına davet edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:13 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:15
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        Bodrum FK'da 6 oyuncu milli takımlarda
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        SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda seyircisiz oynanan müsabakada Göztepe'ye 2-0 kaybedip milli araya 3 puanla 14'üncü sırada giren Bodrum Futbol Kulübü'nde 6 oyuncu milli takımlarına davet edildi.

        Yeşil-beyazlılarda Fredy Riberio (Angola), Zdravko Dimitrov (Bulgaristan), George Puşcaş (Romanya), son transfer olarak kadroya katılıp henüz yeşil-beyazlı formayı giymeyen Taulant Seferi (Kuzey Makedonya), genç yerli futbolculardan Yusuf Sertkaya (U20 Milli Takımı) ile Enes Öğrüce (U18 Milli Takımı) milli takımlara çağırıldı.

        Teknik direktör İsmet Taşdemir, futbolcularının milli davet almasını çok değerli bulduğunu belirterek, "Milli arada görev yapacak tüm futbolcularımıza başarılar diliyorum. Sakatlık olmadan, güzel bir turnuva geçirmelerini isteriz" yorumunu yaptı.

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