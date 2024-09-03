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        Marmaris'te voleybol şenliği

        MARMARİS Belediyesi ve Marmaris Belediyespor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası, 32 takımın katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:30 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:35
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        Marmaris'te voleybol şenliği
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        MARMARİS Belediyesi ve Marmaris Belediyespor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası, 32 takımın katılımıyla yapıldı.

        Voleybol branşında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Zafer Kupası, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında organize edildi. Toplam 15 kulüp ve 32 takımın katılımıyla yapılan turnuvada U12 Midi Kızlar, U14 Küçük Kızlar ve 16 Yıldız Kızlar kategorilerinde 112 maç oynandı. Ankara, İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Aydın, Kocaeli ve Konya'dan Türkiye şampiyonalarında derece yapmış takımların katıldığı turnuva keyifli ve heyecanlı maçlara sahne oldu. Yeni sezona hazırlık amacı da taşıyan turnuvanın galibi tüm takımlar oldu.

        Kapanış töreninde sporculara başarılar dileyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Gelecekte Filenin Sultanları sizlerin arasından çıkacak" diye konuştu.

        Tüm takımların kaptanlarına anı madalyalarını ve kupalarını takdim eden Başkan Acar Ünlü, "Bu turnuvada geleceğe hazırlanan kızlarımızın mücadelesini izledik. Her maçın kazananı kaybedeni olur ama esas önemli olan sizlerin geleceğine katkı koyabilmektir. İlerleyen zamanlarda Filenin Sultanları sizlerin arasından çıkacak. Ata'mızın işaret ettiği gibi, 'Zeki, çevik ve ahlaklı sporcular' olarak yetişen sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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