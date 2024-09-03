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        Bodrum'da atıkların toplandığı alandaki yangında gökyüzünü duman kapladı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, atıkların toplandığı şantiye alanında çıkıp ardından park halindeki bir otomobil ve depoya sıçrayan yangında gökyüzünü siyah duman kapladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 19:35 Güncelleme: 03.09.2024 - 19:40
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        Bodrum'da atıkların toplandığı alandaki yangında gökyüzünü duman kapladı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, atıkların toplandığı şantiye alanında çıkıp ardından park halindeki bir otomobil ve depoya sıçrayan yangında gökyüzünü siyah duman kapladı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Dirmil Mahallesi Kızılburun Mahallesi'ndeki bir şantiyede çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, yakınlarda park halindeki bir otomobile ve depoya sıçradı. Elektrik tellerinin de alev aldığı yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Depoda hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına çimento fabrikasındaki işçilerin çimento kağıtlarını ve atıklarını bertaraf etmek isterken neden olduğu belirlendi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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