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        Marmaris'te lüks yatta göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde lüks bir yatta 44 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 22:19 Güncelleme: 03.09.2024 - 22:25
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        Marmaris'te lüks yatta göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
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        MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde lüks bir yatta 44 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. 3 organizatör de işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müşterek operasyonu ile Yunanistan’a yasadışı göçmen kaçırmaya çalışan 3 organizatör, dün saat 09.30 sıralarında Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi'nden seyre çıkan lüks bir yatta 44 kaçak göçmen ile birlikte yakalandı. Organizasyonun başındaki 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise geri gönderim merkezine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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