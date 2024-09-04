Bodrum'da 11 motosiklet çalıp, 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı; hırsızlık kamerada

MUĞLA’nınBodrum ilçesinde, 11 motosiklet hırsızlığı, 1 motosiklet yağmalaması ve 1 de silahlı yaralama olayını gerçekleştiren Abdullah Çağlak (29), jandarma tarafından yapılan çalışma sonrası yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin motosiklet çaldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Gölköy, Gündoğan, Bitez, Gümbet, Yalıkavak mahallerinde 11 motosiklet hırsızlığı, 1 motosiklet yağmalaması ve 1 de silahlı yaralama olayını gerçekleştiren Abdullah Çağlak’ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin adresini tespit etti. Ekiplerin titiz çalışması sonrası şüpheli kaldığı adreste yakalandı. İşlemleri tamamlanan Abdullah Çağlak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.