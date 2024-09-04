Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 11 motosiklet çalıp, 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı; hırsızlık kamerada

         MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, 11 motosiklet hırsızlığı, 1 motosiklet yağmalaması ve 1 de silahlı yaralama olayını gerçekleştiren Abdullah Çağlak (29), jandarma tarafından yapılan çalışma sonrası yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 20:32 Güncelleme: 04.09.2024 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 11 motosiklet çalıp, 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı; hırsızlık kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

         MUĞLA’nınBodrum ilçesinde, 11 motosiklet hırsızlığı, 1 motosiklet yağmalaması ve 1 de silahlı yaralama olayını gerçekleştiren Abdullah Çağlak (29), jandarma tarafından yapılan çalışma sonrası yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin motosiklet çaldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı Gölköy, Gündoğan, Bitez, Gümbet, Yalıkavak mahallerinde 11 motosiklet hırsızlığı, 1 motosiklet yağmalaması ve 1 de silahlı yaralama olayını gerçekleştiren Abdullah Çağlak’ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin adresini tespit etti. Ekiplerin titiz çalışması sonrası şüpheli kaldığı adreste yakalandı. İşlemleri tamamlanan Abdullah Çağlak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Öte yandan, şüphelinin motosiklet çaldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Beşiktaş, Joao Mario'yu açıkladı!
        Beşiktaş, Joao Mario'yu açıkladı!
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        "M çiçeği, yeni Kovid değil"
        "M çiçeği, yeni Kovid değil"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!

        Benzer Haberler

        Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 117 göçmen kurtarıl...
        Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 117 göçmen kurtarıl...
        Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kayded...
        Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kayded...
        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Tamir için girdiği beton mikserinde yaşamını yitirdi
        Tamir için girdiği beton mikserinde yaşamını yitirdi
        Fethiye'deki Babadağ'dan 8 ayda 138 bin 158 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı
        Fethiye'deki Babadağ'dan 8 ayda 138 bin 158 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı
        Zeynep'i öldürüp, cesedi yola atan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ist...
        Zeynep'i öldürüp, cesedi yola atan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ist...