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        Muğlaspor'da Başkan Kıyanç'tan acil destek çağrısı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğla'yı temsil edecek Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç, sponsorluk çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:59 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:05
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        Muğlaspor'da Başkan Kıyanç'tan acil destek çağrısı
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğla'yı temsil edecek Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç, sponsorluk çağrısında bulundu. Başkan Kıyanç, "Muğlaspor benim ya da 27 kişiyle oluşturduğumuz yönetimin değil, şehrin kulübüdür. Takımımız maça çıkacak. Göğüs sponsoru, sırt sponsoru ve saha reklamımız yok. Hiçbir destek olmaksızın transferler ile ödemeler yapıyoruz. Bunun sürdürülebilmesi için herkesin Muğlaspor'a sahip çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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