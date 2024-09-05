Muğla'da 5 günde 50 yıldırım yangını; 5 hektar alan yandı
MUĞLA'da son 5 gün içerisinde meydana gelen 50 yıldırım yangınında, 5 hektar alan yanarak zarar gördü.
MUĞLA'da son 5 gün içerisinde meydana gelen 50 yıldırım yangınında, 5 hektar alan yanarak zarar gördü. Yangınlar, ekiplerin hızlı müdahaleleri ile kısa sürede söndürüldü.
Muğla’nın farklı ilçelerinde 1- 5 Eylül tarihleri arasında etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur, bölgede birçok yıldırım yangınının çıkmasına neden oldu. Son 5 gün içerisinde 50 farklı yıldırım kaynaklı yangın meydana gelirken, yangınlar itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hava ve karadan müdahaleleri sonucu söndürüldü. 50 yıldırım yangınında, 5 hektar alanın yanarak zarar gördüğü öğrenildi.
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