Muğlaspor'dan stat çıkarması

Yeşil-beyazlılarda teknik heyet ve futbolcular, Muğla Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmaları yerinde gözlemlemek için incelemelerde bulundu. Takımın iç saha maçlarını Atatürk Stadı'nda oynanabilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü ifade eden Başkan Menaf Kıyanç, ilk iç saha maçına geçici tribünlerin yetiştirilmeye çalışıldığını belirtti.

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