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        Muğlaspor'dan stat çıkarması

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk hafta pazar günü Amasyaspor FK deplasmanına çıkacak Muğlaspor, çürük raporuyla tribünleri yıkılan Muğla Atatürk Stadı'ndaki çalışmaları yerinde takip etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:52 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:55
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        Muğlaspor'dan stat çıkarması
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk hafta pazar günü Amasyaspor FK deplasmanına çıkacak Muğlaspor, çürük raporuyla tribünleri yıkılan Muğla Atatürk Stadı'ndaki çalışmaları yerinde takip etti.

        Yeşil-beyazlılarda teknik heyet ve futbolcular, Muğla Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmaları yerinde gözlemlemek için incelemelerde bulundu. Takımın iç saha maçlarını Atatürk Stadı'nda oynanabilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü ifade eden Başkan Menaf Kıyanç, ilk iç saha maçına geçici tribünlerin yetiştirilmeye çalışıldığını belirtti.

        Muğlaspor ilk iç saha sınavında 15 Eylül Pazar günü Çayelispor'u ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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