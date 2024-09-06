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        Fethiyespor ilk peşinde

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta evinde Kastamonuspor'a 4-3 yenilmenin üzüntüsünü yaşayan Fethiyespor yarın Tuzlaspor deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 13:28 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:28
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        Fethiyespor ilk peşinde
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta evinde Kastamonuspor'a 4-3 yenilmenin üzüntüsünü yaşayan Fethiyespor yarın Tuzlaspor deplasmanında ilk galibiyetini arayacak. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

        Tuzlaspor ilk hafta İskenderunspor ile dış sahada golsüz berabere kalmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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