Fethiyespor ilk peşinde
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta evinde Kastamonuspor'a 4-3 yenilmenin üzüntüsünü yaşayan Fethiyespor yarın Tuzlaspor deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta evinde Kastamonuspor'a 4-3 yenilmenin üzüntüsünü yaşayan Fethiyespor yarın Tuzlaspor deplasmanında ilk galibiyetini arayacak. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.
Tuzlaspor ilk hafta İskenderunspor ile dış sahada golsüz berabere kalmıştı.
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