WWF'nın Blue Panda Yelkenlisi, Datça'dan ayrıldı

DÜNYADoğayı Koruma Vakfı (WWF) araştırma teknesi Blue Panda yelkenlisi, Akdeniz'in doğal zenginliklerine dikkat çekmek ve Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki deniz çayırları ile kayalık alanlarında biyolojik çeşitlilik gözlemleri yapmak üzere geldiği Muğla'nın Datça ilçesindeki çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.

Türkiye'yi dördüncü kez ziyaret eden WWF'nin Blue Panda yelkenlisi, Akdeniz'in doğal zenginliklerine dikkat çekmek için 9 Ağustos'ta Türkiye'ye gelerek Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde deniz çayırları ile kayalık alanlarında biyolojik çeşitlilik gözlemleme çalışmalarında bulundu. Datça Kaymakamı Murat Atıcı Blue Panda yelkenlisini Knidos alan çalışması sırasında ziyaret ederek WWF Fransa Deniz Koruma Alanları Proje Koordinatörü Denis Ody'den Datça Yarımadası su altı gözlemleri ve Blue Panda'nın çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi aldı. Kaymakam Atıcı burada yaptığı açıklamada, "Blue Panda'nın bu seneki rotasında Datça'nın da yer almasından büyük mutluluk duyuyoruz. Denizlerimiz ve deniz çayırları için yapılan tüm çalışmalar bizim için çok kıymetli. Biz de kamu olarak çalışmaları desteklemek adına elimizden geleni yapmaya hazırız. Doğamız için ancak kamu, sivil toplum ve halk birlikte hareket edersek başarılı olabiliriz. Çalışmanın sonuçlarını heyecanla bekliyoruz" dedi.

'DENİZLERİ KORUMAK BİRLİKTE MÜMKÜN' WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula ise deniz ekosisteminin korunmasının önemine dikkati çekerek, "Denizlerimiz bugün kritik tehdit altında. Denizleri ve kıyı alanlarını kullanım şeklimiz yalnızca tür çeşitliliğini değil, aynı zamanda milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini de yok ediyor. Aşırı avcılık, kirlilik ve iklim değişikliği bu süreci kötüleştiriyor. Bugün Akdeniz'in yaklaşık yüzde 10'u 'Korunan Alan' ilan edilmiş durumda; bu alanların da sadece yüzde 1,5'tan az bir bölümü yönetim planları ile etkin bir şekilde korunuyor. Akdeniz'in yüzde 30'u etkin bir şekilde korunursa, Akdeniz balık stokları güçlü bir şekilde iyileşebilir. Önemli balık stoklarını geri kazanmanın ve denizlerimiz için ciddi tehdit oluşturan tür ve habitat kayıplarını durdurmanın en etkili yolu Akdeniz'in önemli bölgelerini korumaktan geçiyor. Bu gerçek bilimsel kanıtlarıyla ortada. Söz konusu alanlar, balıkçılık sektörünü sürdürülebilir kılmak, yerel ekonomileri güçlendirmek ve küresel iklim krizinden etkilenen bölgelerin başında gelen Akdeniz'in direncini artırmak açısından muazzam bir potansiyele sahip. Blue Panda, Akdeniz'in korunmasına katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak için yolculuklarına devam edecek. Ancak korunan deniz alanlarımızı artırmak ve etkin yönetimlerini sağlamak yalnızca ilgili tüm tarafların güçlü iş birliğiyle mümkün. Deniz ekosistemlerini korumak için güçlü eylemlere ve birlikteliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

GÖZLEMLERİN ÖN BİLGİLERİ PAYLAŞILDI Blue Panda yetkilileri, Türkiye ziyareti kapsamında yerel yönetimler ile bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Datça'daki denizel gözlemlerini tamamlayan Blue Panda yelkenli ekibi, yapılan çalışmalarla ilgili yerel yönetim temsilcilerine ön bilgilendirme yaptı. Datça Limanı'nda Blue Panda'da gerçekleşen toplantıya Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şatır, Datça Liman Başkanı Gökhan Çağlayan, Datça Turizm Bürosu'ndan Nuri Yazgan ve Metin Adatepe, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden Bekir Erdoğan ve Datça Belediyesi'nden İlke Çuracı katıldı. Yetkililer toplantıda, deniz koruma alanlarının Akdeniz'in korunması açısından önemi, balıkçılığa kapalı sahaların yerel ekonomi ve kıyı topluluklarına sağladığı yararlar, su altı gözlemleri sırasında görülen başlıca türler, deniz çayırlarının denizel biyoçeşitliliğin devamlılığı için katkıları üzerine bilgilendirme yaparak yerel yöneticilerin sorularını cevapladı.