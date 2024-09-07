Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 'sarı yaz' hareketliliği; otellerdeki doluluk yüzde 90'a ulaştı

        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 8 ay içerisinde kruvaziyerler ve hava yolu dış uçuşlarla 816 binin üzerinde yabancı turist geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 07.09.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 'sarı yaz' hareketliliği; otellerdeki doluluk yüzde 90'a ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 8 ay içerisinde kruvaziyerler ve hava yolu dış uçuşlarla 816 binin üzerinde yabancı turist geldi. Bu sayının gümrük kapıları verilerinin açıklaması ile 1 milyonun üzerine çıkması beklenirken, yarımada genelinde 'sarı yaz' hareketliliği başladı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Sarı yaz erken başladı, 5 Eylül itibarıyla başladı diyebiliriz. Eylül ayı içerisinde otellerde yüzde 90'nın üzerinde bir doluluk olacak gibi. Herkese hitap eden, her bütçeye uygun tatil avantajları sunacağız" dedi.

        Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, turizm hareketliliği sürüyor. Turizmin incisi Bodrum'da hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı 26 derecelerde seyrediyor. Kente son 8 ay içerisinde kruvaziyerler ve hava yolu dış uçuşlarla 816 binin üzerinde yabancı turist gelirken, bu sayının diğer gümrük kapılarındaki verilerin açıklanması ile 1 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Deniz ve hava yoluyla 816 binin üzerinde yabancı turist geldi. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 8'e yakın bir artış gözlemlendi. Gümrük kapılarıyla ilgili veriler henüz açıklanmadı. O verilerle birlikte bu rakamın 1 milyonun üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

        'HAREKETLİLİĞİ SÜRDÜRMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ'

        Bodrum'a en çok turistin İngiltere'den geldiğini ve en uzun süreli konaklamayı İngilizlerin yaptığını söyleyen Dengiz, "Bodrum'a gelen yabancı turistler içerisinde İngiltere, ilk sırada yerini korudu; onu Rusya, Polonya ve Almanya takip etti. Bodrum'da ortalama 6 günlük konaklama süresiyle İngiltere yine başı çekmektedir. Turistlerin günlük kişi başı 90 doların üzerinde bir harcama yaptıklarını düşünüyoruz. Temmuz- ağustos arasında yoğun bir sezon geçirdik. İngiltere'den uçuşların 12 Kasım'a kadar uzatılma kararı alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özverili çalışması ve BODER'in işi takip etmesiyle çok iyi bir gelişme oldu. Kış döneminde ise haftada 2 gün uçuş ile İngiltere'den Bodrum'a turizm hareketliliğini sürdürmek için çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

        'SEGMENTLERE AYIRDIĞIMIZ ZAMAN OTELLER FARKLILIK GÖSTERİYOR'

        Bodrum'da sarı yaz dönemi ile turizm hareketliliğinin devam ettiğini söyleyen Dengiz, "Sezon bitmedi, tatilcilerin gizli şifresi olan kıştan son kaçış noktası olan sarı yaz dönemi başlıyor. 15 Eylül-15 Ekim arasında son bir periyot var. Güzel bir sarı yaz yaşayacağımızı düşünüyoruz. Okullar da açıldıktan sonra evli çiftler, emekliler ve gençler de bu dönemde tatil yapma imkanı sağlayacaklar. Fiyatlar da oldukça uygun duruma geldi. Her dönemin bir fiyatı vardır. Bu dönemde oda, kahvaltı kişi başı fiyatlar 850 liradan başlıyor. A-B-C diye segmentlere ayırdığımız zaman oteller farklılık gösteriyor. C segment bir otel 850, B klasman bir otel yine oda, kahvaltı kişi başı 1500, A segmentine baktığımız zaman 2 bin 500'e çıkacaktır. Sarı yaz erken başladı, 5 Eylül itibarıyla başladı diyebiliriz. Eylül ayı içerisinde otellerde yüzde 90'nın üzerinde bir doluluk olacak gibi. Misafirlerimizin son avantajları değerlendireceklerini düşünüyoruz. Herkese hitap eden, her bütçeye uygun tatil avantajları sunacağız. Yakın zamanda Bodrum Yarı Maratonu, Bodrum Cup ve motor festivali var. Onların da verdiği bir hareketlilik olacaktır. Konserler de devam edecek, sezon bitmemiş oluyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı

        Benzer Haberler

        Muğlaspor 3 puanla döndü
        Muğlaspor 3 puanla döndü
        Bodrum FK'da Imeri gidiyor
        Bodrum FK'da Imeri gidiyor
        Muğla'daki orman yangını kontrol altında; 200 hektar alan zarar gördü
        Muğla'daki orman yangını kontrol altında; 200 hektar alan zarar gördü
        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        Muğla'daki orman yangını 2'nci gününde (3)
        Muğla'daki orman yangını 2'nci gününde (3)