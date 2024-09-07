Muğla'da orman yangını

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, ormanda yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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