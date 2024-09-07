Muğla'da orman yangını (2)

ARIKOVANLARI YANDI

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevlerin sıçradığı içi arı dolu 250 kovan da zarar gördü. Yakınlarına ait arı kovanlarının zarar görmesi nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren mahalle sakini İsmail Tolga, "Sağım yapıyorduk, dumanları görünce bölgeyi terk ettik. Yakınlarımın arı kovanları yandı çok üzgünüz" dedi. Öte yandan, yangında bir bağ evi ve çevresindeki zeytin ağaçları da zarar gördü.