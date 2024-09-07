Bodrum FK Taylan'ı aldı

SÜPER Lig’deki Muğla temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü, transferde Galatasaray’dan Taylan Antalyalı’yı sezon sonuna kadar kiraladı. Aslen Muğlalı olup Bucaspor altyapısında yetişen 29 yaşındaki ön libero; Gençlerbirliği, Erciyesspor, Hacettepe, Erzurumspor’da oynadıktan sonra Galatasaray’a 2019’da transfer oldu.

Sarı-kırmızılılarda 3 sezon boyunca forma giyen Taylan, son iki sezonda Ankaragücü ve Samsunspor’da kiralık olarak görev yaptı. Taylan, A Milli Takım’da da 9 maçta oynadı.