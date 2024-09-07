Bodrum FK Taylan'ı aldı
SÜPER Lig'deki Muğla temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü, transferde Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
SÜPER Lig’deki Muğla temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü, transferde Galatasaray’dan Taylan Antalyalı’yı sezon sonuna kadar kiraladı. Aslen Muğlalı olup Bucaspor altyapısında yetişen 29 yaşındaki ön libero; Gençlerbirliği, Erciyesspor, Hacettepe, Erzurumspor’da oynadıktan sonra Galatasaray’a 2019’da transfer oldu.
Sarı-kırmızılılarda 3 sezon boyunca forma giyen Taylan, son iki sezonda Ankaragücü ve Samsunspor’da kiralık olarak görev yaptı. Taylan, A Milli Takım’da da 9 maçta oynadı.
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