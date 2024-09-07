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        Muğla'da orman yangını (3)

        '6'SIUÇAK, 15'İ HELİKOPTER İLE 1 DENİZ ARACIMIZ ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ'Muğla'da Sarnıç Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını 7'nci saatini geride bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 22:18 Güncelleme: 07.09.2024 - 22:20
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        Muğla'da orman yangını (3)
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        '6'SIUÇAK, 15'İ HELİKOPTER İLE 1 DENİZ ARACIMIZ ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ'

        Muğla'da Sarnıç Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını 7'nci saatini geride bıraktı. Muğla Valisi İdris Akbıyık yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Akbıyık, "Orman yangını başladı. Orman Genel ve Bölge Müdürlüğümüzün tüm ekipleri, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin itfaiye araçları, Devlet Su İşleri, AFAD, sağlık, emniyet teşkilatımızın, jandarmamız yangına müdahale ediyoruz. Havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor. 21 hava aracımız, 6'sı uçak, 15'i helikopter ile 1 deniz aracımız da bu çalışmalara destek verdi. 130 civarı arazöz, 123 civari çeşitli araçlar ve 25 civarı iş makinesi alanda çalışma yapıyor. Büyük geçmiş olsun, inşallah ekiplerimiz var gücüyle kontrol altına almaya çalışıyorlar. Tabii yangın geniş bir alanda. Bazı yerlerde ulaşım sorunu var. Rüzgarın da etkisiyle yayılma gösterdi. İnşallah durduracağız. Bu arada STK'larımız bölgede. Köylülerimiz bütün traktör ve arazözleriyle orman teşkilatımıza, jandarmamıza, AFAD'ımıza destek veriyor. İnşallah durduracağız. Hava araçlarıyla ağırlıklı durdurulmaya çalışılıyor. Bazı yerlere gördüğünüz gibi ulaşılamıyor. İtfaiye ve arazözler geriden ve uzaktan su sıkmaya çalışıyor. Ama yukarıdan uçak ve helikopterlerimiz şu anda çalışıyorlar. Yangın Sarnıç köyümüze yakın ancak şu an itibariyle yerleşim yerleriyle ilgili bir sıkıntı yok. Olmaması için de gerekli tedbirleri aldık. Köyün etrafında arazözlerimiz, itfaiyelerimiz, jandarmamız, ormancılarımız görevlendirildiler. Mevzilerin altında tedbirleri aldılar. Çıkış nedenini jandarmamız araştırıyor. Henüz net olarak bir şey söyleyemiyoruz. Bölgede arıcılar var. Başka nedenle mi diye de şu anda araştırmamız devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla bir tane kovanların başında olan yapı yandı. Yanan kovanlar ve zeytinlikler de var. Şu an bunların miktarını söylemek biraz zor. Yarın inşallah kontrol altına alındıktan sonra bunların hepsi tespit edilecek, ortaya çıkarılacak. Gece görüşlü helikopterler müdahale ediyor inşallah devam edeceklerini ümit ediyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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