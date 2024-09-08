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        Muğla'daki orman yangını 2'nci gününde

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarında dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale 2'nci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 10:37 Güncelleme: 08.09.2024 - 10:40
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        Muğla'daki orman yangını 2'nci gününde
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        MUĞLA’nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarında dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale 2’nci gününde devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte tüm hava unsurları tekrar söndürme çalışmalarına katılırken, kara unsurları ise ormanın iç noktalarında yoğun mücadele veriyor.

        Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 6 uçak, 15 helikopter, 150’ye yakın arazöz, aralarında gönüllülerinde bulunduğu 700’e yakın orman işçisi, 1 deniz aracı, 25’ten fazla iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevlerin sıçradığı içi arı dolu 250 kovan da yandı. Yangında bir bağ evi ve çevresindeki zeytin ağaçları da zarar gördü.

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Valisi İdris Akbıyık, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ve Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile birlikte yangına müdahale eden ekiplere yerinde koordine etti. Havanın kararmasıyla hava unsurları yerini 2 gece görüşlü helikoptere bırakırken, 1 orman işçisi dumandan etkilendi.

        HAVA MÜDAHALESİ YENİDEN BAŞLADI

        Havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler ve uçaklar söndürme çalışmalarına yeniden başladı. Kara unsurları ise ormanın iç noktalarında yoğun mücadele veriyor. Bölgedeki vatandaşlar traktörleriyle hava unsurlarının su aldığı gölete su taşıdı.

        Ekiplerin alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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