Fethiyespor'dan kötü start
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde Kastamonuspor'a 4-3 yenilen Fethiyespor, ikinci karşılaşmasında da puanla tanışamadı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde Kastamonuspor'a 4-3 yenilen Fethiyespor, ikinci karşılaşmasında da puanla tanışamadı. Geçen sezon 1'inci Lig'e veda eden Tuzlaspor'a konuk olan Fethiyespor, müsabakayı 2-0 mağlup tamamladı. İlk 2 haftada puan alamayan Ege ekibinde teknik direktör Selahaddin Dinçel, çok üzgün olduklarını belirterek, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor" dedi.
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