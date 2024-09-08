Fethiyespor'dan kötü start

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde Kastamonuspor'a 4-3 yenilen Fethiyespor, ikinci karşılaşmasında da puanla tanışamadı. Geçen sezon 1'inci Lig'e veda eden Tuzlaspor'a konuk olan Fethiyespor, müsabakayı 2-0 mağlup tamamladı. İlk 2 haftada puan alamayan Ege ekibinde teknik direktör Selahaddin Dinçel, çok üzgün olduklarını belirterek, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor" dedi.