Muğla'daki orman yangını 2'nci gününde (2)

Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangına, orman personeli, sivil toplum kuruluşları, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve jandarma personelinin aralarında bulunduğu yaklaşık 700 kişi ile 6 uçak, 15 helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot, 100’den fazla arazöz ve 30 iş makinesi ile müdahale sürüyor. Sarp arazide devam eden söndürme çalışmalarında ekipler güçlük yaşıyor.

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