Milas'ta maki yangınında alevler ormana sıçradı (2)

Muğla'nın Milas ilçesinde, makilik alanda çıkıp ormana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 3 dönüm alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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