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        Muğla'daki orman yangını kontrol altında; 200 hektar alan zarar gördü

        MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını, bugün saat 08.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 10:19 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:25
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        Muğla'daki orman yangını kontrol altında; 200 hektar alan zarar gördü
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        MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını, bugün saat 08.00 sıralarında yaklaşık 43 saatte kontrol altına alındı. 200 hektar alan zarar görürken, içi arı dolu 800'den fazla kovan yandı.

        Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı sonrası bölgeye 6 uçak, 15 helikopter, 150'ye yakın arazöz, aralarında gönüllülerinde bulunduğu 700'e yakın orman işçisi, 1 deniz aracı ve 25'ten fazla iş makinesi sevk edildi. Yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Valisi İdris Akbıyık, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ve Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile yangına müdahale eden ekipleri, yerinde koordine etti. Havanın kararmasıyla hava unsurları yerini 2 gece görüşlü helikoptere bırakırken, 1 orman işçisi dumandan etkilendi.

        MÜDAHALE 2'NCİ GÜN DE SÜRDÜ

        Günün aydınlanması ile uçak ve helikopterler de havadan müdahaleye başladı. Orman personeli, sivil toplum kuruluşları, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve jandarma personelinin aralarında bulunduğu yaklaşık 700 kişi ile 6 uçak, 15 helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot, 100'den fazla arazöz ve 30 iş makinesi yangına müdahaleyi gün boyunca sürdürdü.

        SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Yangın, havanın kararmasıyla Sarnıç köyü ve Zeytinköy arasında kalan Kartal Kanyonu'nda ulaşımın olmadığı noktalarda zayıflamış şekilde etkisini devam ettirdi. Gece boyunca yer ekipleri, karadan ulaşabildikleri noktalara hortum çekerek müdahale etti. Karadan ulaşımın olmadığı noktalara gece görüşlü 2 helikopter havadan müdahaleyi sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla uçaklar da havadan müdahale başlattı. Yangın, bugün saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı. 200 hektar alan zarar görürken, 1000'e yakın arı kovanı dumandan etkilendi. İçi arı dolu 800'den fazla kovan da yandı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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